​СИА-ПРЕСС 2016. Трагедия года: Чёрное воскресенье

4 декабря случилась самая страшная катастрофа в истории Югры из-за столкновения грузовика и автобуса, перевозившего команду нефтеюганских спортсменов, погибло 12 человек. Десять из них — дети. Еще 23 человека были госпитализированы.

Авария произошла около 16.00 на 31-м километре по пути из Ханты-Мансийска в Неф­теюганск. Новости о происходящем сыпались в течение следующих пяти суток. Первыми были задержаны водители автобуса и трала. Директора спорткомплекса «Сибиряк», чьи воспитанники пострадали, отправили под домашний арест.

А общественность тем временем задавала вопросы. Почему трал, перевозивший крупногабарит, не был оборудован сигнальными лампочками Почему никто не знал о передвижениях детей Почему груз, который перевозил тягач, был смещен с платформы Случилось ли это во время аварии, или он был расположен неправильно изначально

На прощание с погибшими съехался весь Нефтеюганск. Большинство гробов стояли открытыми семьи пожелали, чтобы все пришедшие, в том числе и губернатор Югры Наталья Комарова, и глава Неф­теюганска Сергей Дегтярев, увидели последствия катастрофы и поняли, что система перевозок детей давно дала сбой. А столкновение фуры и автобуса — следствие постоянного «закрывания глаз» ответственных структур.