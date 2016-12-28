​Две девочки, пострадавшие в ДТП под Ханты-Мансийском, переведены из реанимации в профильные отделения ОКБ

Две девочки, пострадавшие в автокатастрофе 4 декабря, переведены из реанимации в профильные отделения ОКБ Ханты-Мансийска. «На стационарном лечении в Окружной клинической больнице сегодня остаются четыре ребенка и один взрослый. Состояние здоровья двух детей оценивается специалистами как средняя степень тяжести, двое других – в удовлетворительном состоянии. Взрослая пациентка переведена из средней степени тяжести в удовлетворительное состояние. У всех пациентов наблюдается положительная динамика», - сообщили в пресс-службе медучреждения.

Вчера врачи отпустили домой на амбулаторное лечение одного ребенка, сегодня специалисты готовят к выписке еще одного юного пациента.

Всего за период лечения 19 пострадавших в аварии под Ханты-Мансийском, из окружной клиники выписаны на сегодняшний день 11 человек. Трое пациентов переведены в клинику нейрохирурги имени Бурденко.

Напомним, 4 декабря автобус, перевозящий юных спортсменов Нефтеюганска из окружной столицы домой, столкнулся с большегрузом, погибли 12 человек. По факту произошедшего расследуется уголовное дело.