Будущее – за технарями: обнародован пятилетний прогноз востребованности специальностей в Югре

Обнародован прогноз востребованности специальностей на пять лет в Югре, произведенный окружными властями. В частности, он опубликован на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска по рекомендации прошедшего в октябре регионального форума приемных семей «Теперь мы вместе». Документ дополнен перечнем высших и средних профессиональных учебных заведений округа.

Прогноз опубликован в помощь детям-сиротам, но он представляет интерес для всех будущих выпускников. С большей или меньшей степенью достоверности из него можно узнать, сколько специалистов потребуется в округе через год, два, три, пять. К примеру, наибольшее число специалистов со средним образованием будет требоваться в 2021 году в таких специальностях, как «Экономика и управление», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика». Большая потребность ожидается также в медиках и медсестрах. Наименьшее число специалистов со средним образованием потребуется среди деятелей искусств, историков, археологов, ветеринаров.

Кандидатов с вузовскими дипломами в 2021 году ждет максимум вакансий по таким специальностям, как «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Техника и технологии строительства», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» и «Управление в технических системах». Напротив, серьезный риск столкнуться с отсутствием вакансий по специальности – у юристов, экономистов, психологов, специалистов по сервису и туризму, культурологов и специалистов в сфере физкультуры и спорта.

Полный текст прогноза и перечень профессиональных учебных заведений Югры доступен здесь.