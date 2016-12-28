​Бюджет Югры получил «лишний» миллиард

191,5 млрд рублей – такова общая сумма доходов, пополнивших окружной бюджет Югры по состоянию на 23 декабря. Как сообщают в Департаменте финансов округа, исполнение главного финансового документа региона на 2016 год составило 100,5% - уточненный годовой план составлял 190,57 млрд. рублей, то есть на 1 миллиард меньше.

176,35 млрд среди поступивших доходов – это налоги, в том числе 63,11 млрд – налог на прибыль организаций, 56,86 млрд – налог на имущество организаций, 46,73 млрд – налог на имущество физических лиц.

Расходная часть бюджета на 23 декабря была исполнена на 91,2% к годовому плану – а именно в размере 190,81 млрд рублей.