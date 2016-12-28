​В итоговых сочинениях ханты-мансийские выпускники писали про разум и чувства

Стали известны оценки за итоговые сочинения, которые 7 декабря писали одиннадцатиклассники Ханты-Мансийска. 446 ребят, или 99%, получили зачет. «Процедура и порядок проведения сочинения по сравнению с предыдущим годом не изменились. Все одиннадцатиклассники уже ознакомлены со своими результатами», – сообщает директор Департамента образования города Юрий Личкун.

Пять основных тем сочинений были определены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах. Самой популярной темой у юных жителей окружного центра стала тема «Разум и чувство» (ее постарались раскрыть в письменной работе 130 человек), тему «Честь и бесчестие» выбрали 109 школьников, на третьем месте оказалась тема «Дружба и вражда».

Кстати, в этом испытании школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право писать вместо сочинения итоговое изложение. Им воспользовались двое, получив зачет.

С 2014 года зачет за итоговое сочинение является для одиннадцатиклассников допуском к государственным итоговым экзаменам по программам среднего общего образования. Его цель – проверить выпускников на широту кругозора, умение мыслить и доказывать свое мнение, опираясь на самостоятельно выбранные литературные произведения, на владение речью. Для абитуриентов профильных ВУЗов итоговое сочинение может принести дополнительные баллы при поступлении, как индивидуальное достижение. При неудовлетворительных результатах написания итогового сочинения выпускники могут пройти эту промежуточную аттестацию еще дважды: в 2017 году датами пересдачи выбраны 1 февраля и 3 мая, информирует городское управление общественных связей.