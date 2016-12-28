​Свиная чума и птичий грипп Югре пока не грозят

В Ханты-Мансийском автономном округе сохраняется благополучная ситуация по особо опасным болезням животных и болезням, общим для человека и животных, сообщают в окружной ветеринарной службе.

В то же время в России сохраняется напряженная эпизоотическая обстановка по таким болезням животных, африканская чума свиней, оспа овец и коз, птичий грипп, ящур и нодулярный дерматит крупного рогатого скота. Подобные заболевания не только опасны, но и очень убыточны. К примеру, обнаружение вируса африканской свиной чумы требует безусловного уничтожения скота в радиусе 100-150 км вокруг и сложных дезинфекционных мероприятий. В 2016 году вспышки среди домашних свиней и диких кабанов фиксировались в 27 регионах страны, практически все – в европейской ее части (ближайший к нам – Республика Татарстан).

Птичий грипп в уходящем году обнаруживали в Астраханской области, Тыве и Калмыкии, оспу овец и коз – в Ярославской области и Приморском крае, нодулярный дерматит – в Рязанской, Самарской областях и южных регионах России, особенно на Северном Кавказе. Ящур был зафиксирован во Владимирской области и Забайкальском крае.