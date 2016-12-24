​Конверты и открытки в честь 86-летия Югры погасили

Накануне была презентована продукция «Почты России», которая посвящена 86-летию Югры: в церемонии гашения открыток и почтовых конвертов принял участие заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев.
Вся продукция выпущена ограниченным тиражом — всего 1200 экземпляров открыток и 2000 конвертов с фирменным логотипом «Югре 86 лет». После того, как все их погасили, они отправились в почтовые отделения региона.
Напомним, что день рождения округа отмечается 10 декабря. В этом году пышное празднование не состоялось — неделей раньше в регионе произошла автокатастрофа, унесшая жизни 12 человек, из которых большинство — дети.
Итоги года. Сургут с точки зрения демографии. Лариса Белоцерковцева, главврач перинатального центра // ONLINE 27 декабря в 17:30