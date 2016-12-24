​Алексей Шипилов повышен до первого заместителя губернатора Югры

В правительстве Югры произошли кадровые перестановки: как передает admhmao.ru, заместитель губернатора, курирующий вопросы внутренней политики, переведен в статус первого заместителя главы региона. Напомним, что эту позицию занимает Алексей Шипилов, — таким образом, теперь он является первым заместителем губернатора наравне с Геннадием Бухтиным.

Помимо этого, напомним, назначен еще один заместитель губернатора округа: вопросами социальной сферы будет заниматься Всеволод Кольцов.