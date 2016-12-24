​Новым заместителем губернатора Югры стал Всеволод Кольцов

Сфера социального развития в Югре получила нового куратора: в окружном правительстве — новое назначение, заместителем губернатора стал Всеволод Кольцов. Соответствующее распоряжение подписала глава региона Наталья Комарова.

Судя по нему, в ведение нового заместителя попадут окружные департаменты здравоохранения, физической культуры и спорта, социального развития, образования и молодежной политики, культуры и служба по делам архивов.

«Всеволод Кольцов с отличием окончил Ивано-Франковскую государственную медицинскую академию, является кандидатом медицинских наук, — сообщает пресс-служба губернатора. — Трудовой путь врача он начал в участковой больнице, затем продолжил профессиональную деятельность в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Работал челюстно-лицевым хирургом, заведующим отделением. Более десяти лет работал в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, пройдя путь от начальника отдела до руководителя ведомства. До назначения заместителем губернатора возглавлял Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска».

«Губернатор поставила перед нами конкретные задачи, — уже прокомментировал чиновник послание Натали Комаровой к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности. — Будущий год объявлен годом здоровья. Мы постараемся обеспечить межведомственный и межотраслевой подход, чтобы люди почувствовали изменения в системе здравоохранения, направленные на поиск новых механизмов здоровьесбережения и новых мер оказания медицинской помощи. Крайне принципиально выстроить восприятие людей, что они несут ответственность за свое здоровье, не все зависит от медицины. Ну и конечно, ключевая фраза о том, что каждый бюджетный рубль, все ресурсы должны быть направлены на человека. Мы постараемся оптимизировать механизмы, которые есть, предложить вместе с коллегами новые формы, направленные на повышение их эффективности».