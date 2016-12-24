​Смело пейте из-под крана: Ханты-Мансийск и Нижневартовск попали в федеральный топ-5 по качеству воды

Рейтинг экологического управления российских городов за 2015 год составлен в Минприроды РФ. Эксперты сравнили данные по 94 городам - это все региональные центры, включая Ханты-Мансийск, города федерального значения и ещё 9 крупных населённых пунктов, в числе которых оказались Нижневартовск и Нефтеюганск.

Оценка совершена по нескольким составляющим экологического благополучия: воздушная среда, водопотребление и качество воды, обращение с отходами, транспорт, энергопотребление, использование территорий, управление воздействием на окружающую среду. Методика оценки разработана Минприроды РФ совместно с компанией EY (ранее «Эрнст энд Янг»), учитывает международные рекомендации, в частности, соответствует критериям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В топе по водопотреблению и качеству воды оказались оба югорских города: Ханты-Мансийск занял пятое место, и Нижневартовск – второе, уступив лишь Кызылу.

Среди городов с самым чистым воздухом столица Югры заняла уже второе место (на первом оказался Симферополь). Безусловным лидером одного из рейтингов стал Нефтеюганск – по оценке экспертов, в нем наилучшим образом организованы и используются природные и искусственные рекреационные территории.

Оказались югорчане и в антирейтинге: Ханты-Мансийск назван худшим в категории «Транспорт». В пояснении Минприроды сказано, что критериями для оценки городов в этой категории являются доступность общественного транспорта, доля жителей, регулярно им пользующихся, доля более экологичного транспорта и среднее время, затрачиваемое для поездок на работу.

К этому результату рейтинга возникают вопросы у любого, кто бывал в других городах помимо Ханты-Мансийска. Да, здесь нет экологичных трамваев и троллейбусов – но разве они есть во всех остальных 93 городах? Среднее время поездки по городу, по субъективному опыту автора статьи, – 15-20 минут. Неужели это дольше, чем везде по России? Может, дело в том, что в городе не так много «безлошадных» жителей, постоянных пользователей городского транспорта? В 2015 году в Ханты-Мансийске со стотысячным населением, по данным городской администрации, на учете состояло более 23 тыс. легковых автомобилей.

Так или иначе, соцопрос, проведенный окружными властями в тот же период, показал: более 70% жителей города удовлетворено организацией транспортного обслуживания.

В итоговом рейтинге экологического управления, суммировав балллы по всем направлениям, Ханты-Мансийск оказался на 25 месте, обогнав на 15 пунктов Екатеринбург и на 30 – Тюмень.

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