​Травить крыс и клещей в Югре поручили муниципалитетам

61 млн 344 тыс. рублей – столько планируется выделять из окружного бюджета ежегодно в 2017-2019 годах на борьбу с вредными грызунами, иксодовыми клещами и комарами. Эта сумма определена с учетом цен, сложившихся по итогам процедур закупок, проведенных Департаментом здравоохранения Югры в 2016 году.

Вчера дума Югры единогласно одобрила закон о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. Отныне средства на проведение этих мероприятий будут направляться из окружного бюджета в виде субвенций муниципалитетам, а выполнять обязательства на местах будут путем организации муниципальных закупок.

Большинство югорских муниципалитетов признало эту передачу целесообразной. Самые крупные субвенции получат в 2017 году Нефтеюганск и Нефтеюганский район (7,56 и 8,31 млн. руб. соответственно). Сургут получит 3,18 млн., Ханты-Мансийск – 5,59 млн., Нижневартовск – 4,63 млн. рублей. Как сообщил при представлении законопроекта директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, распределение субвенций среди муниципалитетов производится не по численности населения и не по размерам поселений, а по общим площадям территорий, на которых необходимо уничтожение грызунов и насекомых. «В первую очередь это территории детских садов, школ, парки», - пояснил чиновник.

Накануне при рассмотрении законопроекта на заседании социального комитета депутаты решили что следует внимательно отнестись к контролю за исполнением переданных полномочий, разработать сетевые графики, так как вопрос противоклещевой и иной обработки имеет особое значение для региона, сообщает пресс-служба окружного парламента. «В Госдуме сейчас рассматривается и, возможно, в январе будет принято решение прикладывать к принимаемым подзаконным актам графики и проекты документов о том, как они будут реализовываться. Мне кажется, нам тоже пора переходить на такую практику», – отметила заместитель Председателя Думы Югры Наталья Западнова. Депутаты приняли решение поставить этот вопрос на контроль и вернуться к его обсуждению в апреле 2017 года.