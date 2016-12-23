​Югорские депутаты предлагают обеспечивать сопровождение каждому автобусу, перевозящему детей

Депутаты думы Югры решили обратиться к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Максиму Соколову. Они предлагают усилить требования безопасности при организованной перевозке детей.

Предложение сформировано в связи с недавней трагедией, случившейся 4 декабря на автотрассе близ Ханты-Мансийска, когда автобус, везущий юных нефтеюганских спортсменов, столкнулся с двумя грузовиками. Авария унесла жизни десяти детей и двоих взрослых. Чтобы не допускать такие происшествия впредь, депутаты Думы Югры предлагают инициировать внесение изменений в Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177, и в приказ МВД РФ приказ от 31.08.2007 №767, регулирующий вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции".

В действующих правилах установлено, что к организованным перевозкам детей допускаются водители со стажем работы в категории «D» не менее года (из последних трех календарных лет). Депутаты предлагают увеличить его до пяти. Также предлагается обязать подразделения Госавтоинспекции сопровождать не только транспортные колонны из трех и более автобусов, но даже один автобус, везущий группу детей, а также проводить осмотры такого транспорта и проводить инструктаж водителей. То же и в отношении медицинского работника: думцы считают обязательным его присутствие не только в колонне, но в каждом отдельном автобусе с детьми, осуществляющем междугороднюю перевозку.

В своем обращении, которое одобрено сегодня на заседании окружной думы, депутаты признают, что предлагаемые изменения приведут к дополнительной нагрузке на органы внутренних дел. Хотя бы частично эту проблему призвана решить еще одна депутатская инициатива – обязать организаторов спортивных, культурных, образовательных и других мероприятий, связанных с перевозкой групп детей автобусами в междугородном сообщении, представлять в полицию годовые планы – с указанием дат и примерных схем маршрутов (чтобы у правоохранительных органов было время подготовиться). Также в окружной Думе сочли необходимым внести предложение о лицензировании такой деятельности, как организованные детские автобусные перевозки, чтобы исключить возможность оказания некачественных транспортных услуг..