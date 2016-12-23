​Общественная палата Югры будет формироваться по-новому

Окружная дума одобрила в первом чтении проект закона об Общественной палате Югры. Документ разработан Департаментом общественных и внешних связей. Он принимается в соответствии с положениями принятого в июне федерального закона об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации, который должен вступить в силу 1 января 2017 года.

Закон от 26 февраля 2006 года № 33-оз «Об Общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» признаётся утратившим силу со дня первого заседания Общественной палаты нового созыва. Согласно изменениям в окружном законодательстве, в Общественной палате Югры будет на одного члена больше, а именно 45 человек. Избираться они будут на три года.

Наибольшие изменения претерпевает процесс формирования состава этого органа. Прежде федерация предоставляла субъектам право самим определять порядок формирования общественных палат. В Югре это ранее выглядело так: половину членов утверждает губернатор из числа «граждан, имеющих заслуги перед государством и обществом», остальные 22 члена избирались структурными подразделениями общественных объединений, действующих в округе не менее года.

Теперь же федеральный закон установил единый порядок формирования состава:

по представлению общественных объединений треть Общественной палаты утверждает губернатор округа, треть – окружная дума, а оставшуюся треть утверждают уже утвержденные предыдущими двумя субъектами члены палаты.

Насколько этот механизм способен обеспечить выполнение принципа независимости деятельности, провозглашенного в ст. 4 того же федерального закона, - вопрос спорный, но выбора регионам не оставлено, и в окружной закон новый порядок перенесен в неизменном виде.

Напомним, что пятый состав Общественной палаты Югры официально начал свою работу в полном составе (44 члена, в соответствии с прежним порядком избрания) 8 декабря. Председателем единогласно избрана Ирина Максимова, руководитель совета Ассоциации детских и молодежных объединений ХМАО. В сравнении с прошлым, четвертым, составом Общественная палата обновилась на 2/3, на два года понизился средний возраст вновь избранных членов (49 лет), соотношение мужчин и женщин - 26 к 18-ти. Впервые в этом общественном органе будут работать представители физической культуры и спорта. Изменена структура палаты: из нее исключены территориальные комитеты, зато увеличилось до десяти количество комиссий по отдельным направлениям работы – семейной политике, социальной политике, физкультуре и спорту и т.д. В состав органа вошло немало уважаемых людей, многолетней общественной деятельностью доказавших свою компетентность и неравнодушие, – таких, как почетный гражданин Югры Любовь Чистова, председатель ветеранской организации Виктор Заболотский, общественник Станислав Кононенко, доктор педагогических наук Александр Семенов и другие.