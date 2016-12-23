​В Югре до 2019 года проведут капитальный ремонт домов общей площадью почти 5 миллионов квадратных метров

Правительство Югры утвердило план реализации программы капремонта до 2019 года, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. В план включены дома общей площадью почти 5 миллионов квадратных метров, в которых проживают свыше 216 тысяч югорчан.

«Этот план стоит более 11,4 миллиардов рублей. Документ был адаптирован к решениям общих собраний собственников жилья по изменению видов и сроков проведения отдельных работ, из него исключены аварийные и ветхие дома, расселение которых ведется по другим программам», - прокомментировала глава автономного округа Наталья Комарова.

Ранее пресс-службы Югорского фонда капремонта многоквартирных домов сообщала, что в 2017 году планируется капитально отремонтировать 412 многоквартирных домов автономного округа. На эти цели запланировано порядка 3,8 млрд рублей. В основном это средства собственников, но также в этой сумме деньги из окружного бюджета – 100 млн. рублей, и 157 млн. из муниципальных бюджетов.