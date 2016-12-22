​В режиме повышенной готовности в Югре находится 700 человек от МЧС

Более 700 человек личного состава МЧС на 217 единицах техники находится в режиме повышенной готовности в Югре в эти дни, сообщил врио начальника главного управления МЧС России по Югре Сергей Антонов на внеочередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве округа.

Они работают в первую очередь на дорогах округа — федеральных, региональных, муниципальных. На них развернуто 48 стационарных и 12 мобильных постов обогрева. Накануне потребовалось участие спасателей на границе Югры и Ямала, где возник затор — порядка 60 автомобилей встали на дороге из-за низкого качества топлива.

«В Югре подобных ситуаций не зафиксировано: выезд автомобилей организовывается группами», — подчеркивает пресс-служба губернатора.

«В связи с низкими температурами в Югре введен режим повышенной готовности, — отметил замгубернатора Дмитрий Шаповал. — Муниципалитеты развернули оперативные штабы, на местах проводится вся необходимая работа. Главное, держать ситуацию на контроле, работать с населением. И еще важно не упустить моменты перехода с экстремально низких температур на потепление. Чтобы все службы сработали вовремя, техника была вовремя перестроена на нужный режим работы и оставалась в строю».

Отметим, что аномальные морозы отступают от Югры: уже завтра синоптики прогнозируют потепление до уровня 30 градусов, далее столбики термометров поднимутся до отметок 25-20 градусов ниже нуля.