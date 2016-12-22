​Фонд развития промышленности Югры будет создан в ХМАО

Несколько серьезных изменений ожидают деловую сферу Югры в следующем году: о них велась речь на заседании правительства округа, которое провела губернатор Наталья Комарова. На нем, в частности, была дана оценка реализации основных направлений инвестиционной политики на 2017 год.

«Эксперты ожидают, что этот год наш округ закончит с плюсом по привлеченным инвестициям, — отметила Комарова, ее слова приводит admhmao.ru. — То есть и на будущие периоды нам предстоит работать с высокой базой, которую отличает качественный деловой климат».

Для установки качественного делового климата в следующем году в округе, в частности, планируется внедрить 12 целевых моделей по приоритетным направлениям обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Реализовываться они будут по отдельным дорожным картам, которые в том числе предусматривают и введение дифференцированного подхода к проведению контрольных мероприятий.

Также в будущем году планируется организовать предоставление услуг для бизнеса через сеть окружных многофункциональных центров: по словам главы региона, запущенная электронная система позволяет предпринимателям удаленно оформлять все необходимые документы для взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

«Реализация новых инвестиционных проектов должна стать еще проще. В 2017 году начнет работу Фонд развития промышленности Югры, — напомнила Наталья Комарова. — Рассчитываю, что решение инвестиционной политики позволит нам продолжить движение вперед».