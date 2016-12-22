​Югра вышла в лидеры по сохранению объектов культурного наследия

ХМАО в настоящее время является лидером среди субъектов Российской Федерации по сохранению объектов культурного наследия — с этого утверждения началось накануне правительственное заседание совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Югры под руководством первого заместителя губернатора округа Геннадия Бухтина. Помимо Ханты-Мансийска, в нем принимали участия Сургут и Нефтеюганск — специалисты из двух городов вышли на видеосвязь.

«По данным государственного учета, на 1 января 2016 года на территории региона находится 988 объектов федерального значения, подлежащих государственной охране. Планируется включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации достопримечательных мест «Нумто», (Белоярский район) «Эвут Рап» (Нижневартовский район), «Эвут Ики» (Сургутский район)», — отмечает пресс-служба губернатора округа.

«В Югре все достопримечательные места определяются в ходе общественных обсуждений, — объяснил Геннадий Бухтин. — Как правило, все эти объекты связаны с ограничением хозяйственной деятельности. Поэтому нам важно сохранить их, согласовать действия с хозяйствующими субъектами, учесть мнение коренных малочисленных народов Севера. Взаимопонимание должно быть достигнуто по всем вопросам».

Несмотря на то, что округ ныне лидирует по вопросам сохранения объектов культурного наследия, это не повод расслабляться — следует понять, как удерживать лидерские позиции, пришли к выводу участники заседания, а директор департамента культуры Надежда Казначеева представила Концепцию сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) автономного округа на период до 2020 года.

Подводя итоги за минувший год, чиновница рассказала, что сейчас завершается реконструкция четырех объектов культурного наследия региона — Кондинского Свято-Троицкого монастыря, Музея-усадьбы купца Кайдалова в селе Ларьяк Нижневартовского района, дома купца Добровольского в Березово, церкви Вознесения в Горноправдинске. Эти объекты будут включены в туристические маршруты Югры. В 2017 году продолжится реставрация еще двух памятников истории и культуры.

Концепция была одобрена участниками совета: они отметили, однако, что этого недостаточно, требуется широкое обсуждение документа с жителями Югры.