​Югра стала лидером по информационной открытости сайтов органов власти

В ХМАО — самые информативные сайты органов власти: это следует из рейтинга информационной открытости, подготовленного экспертами проекта «Инфометр». У сайта admhmao.ru и прочих информационных ресурсов органов власти Югры — стопроцентный показатель по всем критериям: такой результат демонстрирует еще один регион — Ростовская область.

В пресс-службе правительства округа отмечают, что к этому показателю шли долго, продуктивно работая: в 2011 году, когда вышел первый подобный рейтинг, регион находился на 57 месте. Уже в течение следующих трех лет он добрался до первой десятки.

Специалисты оценивают сайты властей по более чем ста критериям. По всем им ХМАО демонстрирует стопроцентные показатели.