​В Югре зафиксирована самая низкая температура в стране

Минус 62 градуса по Цельсию — таков погодный рекорд Югры по всей стране: он был зафиксирован накануне в Белоярском районе, сообщает «Интерфакс».

«Аномальное похолодание в минус 62 градуса зафиксировано в среду в Белоярском районе, на месторождении Большое Ольховское», — сказала директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

Интересно, что окружной Гидрометцентр эту информацию комментировать не стал: его представители сказали, что у них нет данных по району, однако они не исключают таких показателей.

Сегодня — самый холодный день и в Сургуте: по прогнозам синоптиков столбики термометров могут опуститься до отметки, которая на них вообще не нанесена — минус 55 градусов. Зато уже завтра ожидается настоящее потепление: в городе ожидается минус 30.