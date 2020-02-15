В Югре житель Советского района обокрал попутчиц

В Югре 31-летний житель поселка Малиновский Советского района обокрал попутчиц.

Мужчина шел пешком из Югорска в сторону Малиновского по трассе, периодически «голосовал», чтобы добраться на попутках домой, так как денег на маршрутку не было. Его решили подвезти две женщины-односельчанки.

Молодой человек устроился на заднем сиденье и увидел рядрм открытую дамскую сумку, в которой находились два женских кошелька. Их он прихватил с собой, доехав до места.

Югорчанин вытащил из кошельков 16 тысяч рублей, вызвал такси и поехал в сторону Югорска, но не доехал и был задержан сотрудниками полиции.

За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.