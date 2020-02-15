Жителя Югры осудят за то, что подтолкнул свекра перевести деньги террористам

Житель Югры будет осужден за то, что подтолкнул свекра перевести деньги террористам.

По данным Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому ФО, житель Дагестана Камиль Арсланбековл перевел на банковский счет запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ 213 тысяч рублей. Причем мужчина понимал, что совершает преступление.

Следователям он рассказал, что подтолкнул его на этот шаг зять - житель Югры, данные которого не сообщааются.

В настоящее время югорчанин находится на Сирийской территории, на него заведено уголовное дело за участие в террористической организации.