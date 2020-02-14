​Utair подготовила пятилетнюю стратегию – компания серьезно обновит флот, купит десятки Boeing MAX и выйдет в прибыль

Авиакомпания Utair подготовила и направила в министерство транспорта свою обновленную стратегию на ближайшие пять лет, пишет РБК со ссылкой на имеющийся у нее экземпляр этого документа.

Согласно данным редакации, за пять лет перевозчик серьезно обновит свой флот, купив 33 самолета BoeingMAX и 14 BoeingNG, а имеющиеся 30 лайнеров Boeing 737-500, которым уже сейчас около 25 лет, вывести из своего флота. В составе авиапарка также останутся 15 ATR-72 для коротких региональных перевозок. Согласно планам, выраженным в стратегии, новые самолеты, благодаря своим техническим данным, сделают Utair самой эффективной компанией по затратам к 2025 году. Правда, этому может помешать проблема BoeingMAX, временно снятого с производства из-за двух авиакатастроф в 2019 году.

Главный упор Utair будет делать на среднемагистральные перевозки, которые компания считает самой перспективной частью рынка. Перевозчик также сосредоточится на региональных рейсах, особенно в стратегических для себя точках (ими можно смело называть Югру, Ямал и Тюменскую область).

Компания намерена за пять лет увеличить показатель заработка до уплаты всех налогов и обязательных платежей с 0,1 до 2,5 процента. В 2019 году, предположительно, Utair получила чистую прибыль в 100 млн рублей, хотя итоги еще не подведены, а после 9 месяцев 2019 года компания отчиталась о 1 млрд рублей чистой прибыли. Впрочем, любая прибыль будет лучшим исходом, чем 4,4 млрд убытков, которые были в 2018 году. В настоящий момент Utair должна кредиторам ото 75 млрд рублей, перевозчик ведет переговоры о реструктуризации кредитов на 56 млрд рублей.