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Регионального оператора «Югра-Экология» обвиняют в фальсификации замеров мусора в Югорске

Жители города утверждают, что видели, как в контейнеры для веса и объема докидывают снег

yugra-ecology.ru
yugra-ecology.ru

Общественник и журналист СМИ «TochkaNews» Антон Пантин из Югорска обвинил регионального оператора «Югра-Экология» в фальсификации замеров объемов мусора, которые сейчас идут в городе для последующей корректировки тарифов.

«Вчера, со слов двух неравнодушных и очень ответственных людей, была получена информация, что видели, как происходил процесс замера веса мусора в контейнерах, и что какие-то личности для большего тоннажа закидывали снег прямо в контейнеры на улице Уральская, — пишет журналист у себя на странице во «Вконтакте». — Это дикость какая-то. Специально искусственно увеличивают вес, чтобы отстоять огромные тарифы и продолжить собирать с вас деньги. Ведь ни депутаты, ни представители общественности, ни просто активные граждане в процессе не участвуют, и можно таким образом нарисовать любую цифру, выгодную чиновникам».

Также общественник попросил своих подписчиков присылать ему фото и видео, если они увидят «подобные манипуляции или процесс замера».

В пресс-службе «Югры-Экологии» корреспонденту СИА-ПРЕСС ответили, что Пантин заблуждается.

«Для проведения замеров твердых коммунальных отходов в Югорске выбрана фирма «Янэнерго». Первые натурные исследования проходили с 3-го по 9-е февраля — в течение семи дней зимнего сезона. На эти мероприятия для соблюдения объективности были приглашены представители администрации, регионального оператора, оператора по транспортированию и общественности города, — поясняет специалист по связям со СМИ Татьяна Самолданова. — Для утверждения норматива необходимо охватить 2-3% населения. «Янэнерго» взвешивала и замеряла не все контейнеры Югорска. И в списке улиц, на которых проходили замеры, нет улицы Уральской».

Также представитель регоператора отметила, что весной будут проводится еще одни замеры в Югорске: «Эти мероприятия публичные и любой неравнодушный житель Югорска может узнать в администрации, когда и где будут проходить взвешивания контейнеров и на них побывать. Всегда лучше быть очевидцем, чем пересказывать слухи».

Для справки:

Замеры в Югорске проводились в МКД:

  • мкр. Югорск-2 (многоквартирные дома по ул. Ставропольская, Армавирская);
  • ул. Мичурина, ул. Лопатиной;

ул. Толстого (12,14,16,18,18/1);

В частном секторе:

  • 2 микрорайон (Ул. Никольская, Минина, Пожарского, Арантурская, Спасская, Ольховая, Рябиновая, Петровская, Широкая, Бородинская);
  • 4 микрорайон (ул. Багратиона, Шаумяна, Кутузова, Плеханова, Остравская, Дзержинского, Красина, Кутузова, ул. Суворова, Гоголя, Грибоедова);
  • 16 и 16а микрорайоны (ул. Новослободская, Светлая, Защитников Отечества, Юбилейная, 8 марта, Гагарина, Чехова, Покровская, Ремизова, Загородская, Солнечная, Тополиная, Кооперативная, Югорская).

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14 февраля в 15:57, просмотров: 1321, комментариев: 0


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