​В сети появились снимки частей ракеты-носителя «Союз», упавших в Югре

Администрация Кондинского района опубликовала снимки частей ракеты-носителя «Союз», упавших на территории Югры и Свердловской области.

«Специалистами Роскосмоса завершены работы по поиску и сбору отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз», упавших на территориях Таборинского и Кондинского районов. В нашей местности найдена одна створка хвостового отсека ракеты-носителя, которая вывезена к месту утилизации. Бак окислителя найден в Свердловской области и вывезен на лесовозную дорогу Мортка – Венгель, где в настоящее время готовится к транспортировке до места утилизации. Он абсолютно безвреден. Перед пуском были взяты пробы воздуха и снега и проведены замеры радиации в пяти контрольных точках. После в этих же точках взяты контрольные пробы, все показатели остались на прежнем уровне», - сообщается в официальном паблике администрации муниципалитета.

Как ранее сообщало ИА «СИА-ПРЕСС», жителей нескольких населенных пунктов округа предупреждали об опасности посещать лес в первых числах февраля из-за пуска ракеты-носителя «Союз» с космическим аппаратом с космодрома «Байконур». Планировалось, что части ракеты упадут в юго-западной части Кондинского района.