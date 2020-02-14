Нижнесортымский принял эстафету передвижной выставки, рассказывающей историю районной Думы

Передвижная выставка, посвящённая 25-летию районного парламента, достигла одного из самых отдалённых поселений района – Нижнесортымского. Открывали экспозицию депутат Данил Денисов и заведующая поселковой библиотекой Ильмира Мустафина.

Согласитесь, всегда интересно посмотреть старые фотографии и почитать документы минувшей поры. Что касается думского архива, он привлекателен для историков, краеведов своей исторической ценностью, как отражение периода развития и парламентаризма, и самого Сургутского района. Также он особо ценен для будущих поколений. Безусловно, им будет полезно узнать, с чего начиналась работа депутатов несколько десятилетий назад, особенно, если речь идёт о знаковых событиях и людях, известных жителям района.

Сама выставка представлена в сокращенном варианте (полная версия находится в районной Думе в г. Сургуте по ул. Энгельса, 10), но содержит основные документы, интересные своим содержанием широкому кругу посетителей. Так, четверть века назад, 13 января 1995 года, в районной газете «Вестник» вышла статья о первом заседании районной Думы, где впервые народным избранникам – главам поселений – вручили депутатские удостоверения. На экспозиции представлена копия этого документа, а также ряд других материалов, рассказывающих о работе всех шести созывов. В их числе, важные решения для Сургутского района, принятые за эти годы, и имена всех парламентариев, кому жители доверили представлять свои интересы в Думе района.

После рассказа присутствующие смогли пообщаться с депутатом от поселения Данилом Денисовым, задать интересующие вопросы и сфотографироваться на память.