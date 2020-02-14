МегаФон открывает доступ к облачным играм

МегаФон договорился о партнерстве с игровым сервисом Loudplay. Теперь абоненты могут оплачивать доступ к сервису со счета мобильного телефона и получить возможность играть через облачный сервис на компьютерах любой мощности.

Облачный сервис позволяет управлять действиями на сервере со своего компьютера, при этом изображение на экране транслируется через интернет. В рамках партнерства разработаны специальные тарифы, включающие 3 часа несгораемого времени в месяц для новичков и 15 часов в месяц – для профессиональных игроков. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft. Тариф Pro также предусматривает приоритет в очереди, сохранение истории игр в течение недели и бесплатный просмотр фильмов игровой тематики на МегаФон ТВ. Оплачивать доступ к сервису можно прямо со счета телефона.

Партнерство с Loudplay – очередной шаг в развитии экосистемы для клиентов компании. В октябре МегаФон запустил сервис МегаФон Игры games.megafon.ru, предоставляющий доступ к лучшему и самому интересному игровому контенту с максимально удобной системой авторизации и возможностью покупки контента «в один клик» со счёта мобильного телефона.

«Мы видим быстрый рост рынка игр в России и активный интерес пользователей к направлению «облачного гейминга». Расширяя каталог продуктов, тестируя новые модели продаж, мы ожидаем привлечь новых клиентов и предоставить интересные возможности для тех, кто уже с нами. В стадии активной проработки ещё ряд продуктов для игровой аудитории», – отметил Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс.

«Наша цель - сделать компьютерные игры доступными каждому, решить проблему дорогой и быстроустаревающей техники, с которой сталкиваются миллионы геймеров в России. Благодаря облачному геймингу у клиентов появляется существенно больше возможностей, чтобы наслаждаться разнообразным набором игр», – отмечает Виталий Стародубов, основатель Loudplay.

В октябре 2019 года МегаФон стал первым среди российских телеком-операторов партнером Blizzard Entertainment, одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Тогда клиенты МегаФона получили возможность оплачивать со счёта мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на портале МегаФон Игры по спецусловиям. За этот период наибольшей популярностью у абонентов пользовались хиты: World of Warcraft, Diablo 3. Battlechest, Overwatch. LegendaryEdition.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4Gиз более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.