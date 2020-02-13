​Кто станет владельцем автомобиля? Запсибкомбанк объявит 3 марта

29 февраля завершается акция Запсибкомбанка «Чудеса на Новый год», участники которой могут выиграть автомобиль последней модели кроссовера.

Розыгрыш состоится 3 марта в Тюменском ТРЦ «Кристалл» в 18:00.

Гостей мероприятия ждёт насыщенная двухчасовая развлекательная программа.

Напоминаем, что акция «Чудеса на Новый год» стартовала в ноябре 2019 года. Претендовать на выигрыш могут те, у кого на дату розыгрыша в Запсибкомбанке есть действующий кредит, при этом не важно, это ипотека, кредит наличными или рефинансирование кредита из другого банка. Обязательным условием является регистрация в акции до 29 февраля 2020 года.

Для регистрации в акции необходимо:

Отправить SMS с цифрой 5 на любой номер сервиса «Мобильный Банк»: +7 922 114-88-80, +7 903 767-21-57, в т.ч. на короткий номер 2100;

Заполнить форму участника на сайте Запсибкомбанка.

Победители будут выбраны путем случайного выбора из перечня клиентов, которые зарегистрировались и выполнили все условия акции.

Для тех, кто не сможет посетить торжественное мероприятие, будет организована прямая трансляция в социальных сетях и на сайте Банка.