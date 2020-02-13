Зачем нужен палладиевый сплав в украшениях «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Качество и безопасность ювелирных украшений имеет первостепенное значение, так как ювелирные изделия сопровождают нас всю жизнь и должны радовать нас на протяжении всего срока эксплуатации.

Ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» задались целью обеспечить высочайшее качество и гипоаллергенность создаваемых ими ювелирных украшений.

В результате был разработан гипоаллергенный палладиевый сплав, который обладал рядом преимуществ. Украшения с палладиевым сплавом не тускнеют и не темнеют под воздействием внешней среды и времени, не требуют нанесения защитных покрытий — ювелирного лака. Палладий износостоек, устойчив к царапинам и деформации.

Несмотря на сложность в работе и дороговизну палладиевого сплава, было принято бескомпромиссное решение использовать его во всех украшениях в белом золоте.

Клиенты компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», во многих странах Мира по достоинству оценили качество и дизайн ювелирных украшений с палладиевым сплавом.

Сделайте себе или тем, кто вам дорог подарок, который без слов расскажет о ваших чувствах, посетив салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

Присоединяйтесь и следите за акциями и розыгрышами в инстаграм: https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/