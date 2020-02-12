16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,0470   EUR  68,7843  

​В Тюмени следователь отметил повышение по службе под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам». Его незамедлительно уволили

Кадр из видеозаписи одного из посетителей ресторана
Кадр из видеозаписи одного из посетителей ресторана

Тюменского следователя Рафика Аглиуллина уволили после празднования повышения по службе под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!». Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Сегодня в сети появилось видео, на котором тюменские правоохранители позируют на камеру, когда снимающий происходящее мужчина произносит: «Жизнь ворам», «АУЕ» («арестантский уклад един» – знаковая для тюремной субкультуры фраза). В авторе видео опознали некоего Дениса Девкина, который, по данным издания «Новый день», в 2007–2016 годах неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В кадр также попало застолье, на котором присутствуют высокопоставленные полицейские, судья и прокурор, а также виновник торжества - отмечающий повышение до майора тюменский следователь Рафик Аглиуллин. Судя по видео, сами силовики воровских лозунгов не произносят, однако никак не реагируют на выкрики. Позже Девкин заявил прессе, что вообще не имел отношения к праздненству, и силовики не на камеру сделали ему замечание за его поведение, но было уже поздно.

По поручению руководителя регионального СКР следственный комитет организовал служебную проверку. Ее результатом стало увольнение Рафика Аглиуллина из органов по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета России. Чем обернется расследование для остальных участников видео, пока неизвестно.

Экс-полицейский из Сургута Сергей Иванов, известный как «честный гаишник», поддержал наказание для тюменского следователя. «Бастрыкин постоянно подчеркивает, что мундир сотрудника Следственного комитета должен быть кристально чист. А Аглиуллин запятнал его этим происшествием. Поэтому решение уволить следователя, если оно действительно было, правильное», — приводит слова Иванова URA.RU.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

12 февраля в 22:57, просмотров: 166, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты

Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты
Девушка утверждает, что ее перестали обслуживать без объяснения причин
Полина Амирова 12 февраля в 18:10
508 4
Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Анастасия Якупова 12 февраля в 14:50
489 2
«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»
Ответ главы Сургутского района Андрея Трубецкого на критику депутата думы Сургута Владимира Болотова
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 февраля в 07:27
3447 51
​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»
Критика депутата думы Сургута Владимира Болотова к отчету главы Сургутского района Андрея Трубецкого
Владимир Болотов, депутат думы Сургута 11 февраля в 07:26
2228 11
Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить

Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить
Компания — «шкатулка с сюрпризом» для инвесторов. И экономические трудности из-за коронавируса на это никак не влияют
Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 10 февраля в 23:02
3392 2
​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров
Дмитрий Щеглов 10 февраля в 19:23
1461 2
«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»

«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»
Начальник УФСИН России по Югре Дмитрий Безруких — о том, откуда в югорских колониях текучка кадров, зачем осужденные калечат себя, и почему прокурор собирается искать коррупционную составляющую в растущем числе разрешений на УДО
Лилия Сулейманова 07 февраля в 18:39
1666 0
«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»

«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»
Руководитель сургутского филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимир Пидзамкив - о страхах, слухах и реальных способах защиты от коронавируса
Людмила Осьминкина 06 февраля в 18:08
2259 1
Гири - дело женское

Гири - дело женское
Алена Пестерева о гиревом спорте, победе в Париже и женщинах-спортсменках
Алёна Кожевова 06 февраля в 14:23
1011 1
​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск
Как сделать новогодний Сургут great again
Сергей Глинских, сургутянин 06 февраля в 11:03
10655 24
​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города

​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города
Политическим решением ограничивать этажность – не совсем верно
Владимир Шмидт, замглавы Сургута 06 февраля в 09:17
2389 38
А я говорил

А я говорил
Нельзя больше так просто взять и начать перекраивать город так, как ты хочешь, без консультаций и поддержки элит и граждан
Дмитрий Щеглов 05 февраля в 17:17
3209 3
В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей

В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей
История в том, что изначально по проекту чиновники согласовали и так уже огроменный домину в 20-21 этаж. А сейчас строители просят разрешения у чиновников и немножко спрашивают нас (так, для проформы) об увеличении этажности
Сергей Антонов, сургутянин 05 февраля в 16:41
2523 13
Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута

Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута
Есть риски, что если «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» вновь предложит принять все 120 изменений одним пакетом, то результат публичных слушаний или решение думы может быть отрицательным
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 05 февраля в 14:25
1276 2
Идея для идей

Идея для идей
Может, пора уже департаменту архитектуры делать свою работу и найти настоящих специалистов, которые качественно спроектируют центральную улицу?
Евгений Яровой, сургутянин 05 февраля в 11:23
835 0
​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Полина Амирова 03 февраля в 14:03
2864 22
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика