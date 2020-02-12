​В Тюмени следователь отметил повышение по службе под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам». Его незамедлительно уволили

Тюменского следователя Рафика Аглиуллина уволили после празднования повышения по службе под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!». Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Сегодня в сети появилось видео, на котором тюменские правоохранители позируют на камеру, когда снимающий происходящее мужчина произносит: «Жизнь ворам», «АУЕ» («арестантский уклад един» – знаковая для тюремной субкультуры фраза). В авторе видео опознали некоего Дениса Девкина, который, по данным издания «Новый день», в 2007–2016 годах неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В кадр также попало застолье, на котором присутствуют высокопоставленные полицейские, судья и прокурор, а также виновник торжества - отмечающий повышение до майора тюменский следователь Рафик Аглиуллин. Судя по видео, сами силовики воровских лозунгов не произносят, однако никак не реагируют на выкрики. Позже Девкин заявил прессе, что вообще не имел отношения к праздненству, и силовики не на камеру сделали ему замечание за его поведение, но было уже поздно.

По поручению руководителя регионального СКР следственный комитет организовал служебную проверку. Ее результатом стало увольнение Рафика Аглиуллина из органов по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета России. Чем обернется расследование для остальных участников видео, пока неизвестно.

Экс-полицейский из Сургута Сергей Иванов, известный как «честный гаишник», поддержал наказание для тюменского следователя. «Бастрыкин постоянно подчеркивает, что мундир сотрудника Следственного комитета должен быть кристально чист. А Аглиуллин запятнал его этим происшествием. Поэтому решение уволить следователя, если оно действительно было, правильное», — приводит слова Иванова URA.RU.