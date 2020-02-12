Зачем стреляются офицеры. ​Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой после вынесения приговора в зале суда

В Чертановском суде Москвы бывший руководитель автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов выстрелил себе в голову из наградного пистолета после оглашения приговора по уголовному делу.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у заместителя директора ведомства. Его признали виновным, и после оглашения приговора должны были взять под стражу. Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда, наказание было назначено ниже низшего предела - три года с отбыванием в колонии строгого режима. Однако осужденный не принял происходящего и выстрелил в себя. Приехавшая на место скорая констатировала смерть мужчины.

Как сообщают телеграм-каналы (в частности, глава RT Маргарита Симоньян), у Свиридова была диагностирована четвертая стадия рака. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Выясняется, каким образом мужчина смог пронести оружие на охраняемую территорию.