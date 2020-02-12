​Инновации и технологии ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирный рынок — это высоко конкурентный бизнес, в котором определяющее значение имеет доверие клиентов, которое можно завоевать лишь упорным трудом, неизменным качеством и нерушимыми гарантиями.

Ювелирный бренд «ЭПЛ. Якутские бриллианты» радует своих клиентов, постоянно работая над этими важнейшими параметрами, для этого на производстве ЭПЛ идет непрекращающаяся работа над разработкой инноваций, развитии технологий и повышением уровня квалификации специалистов, и многими другими элементами производства ювелирных изделий.

Прорывом Производителей ЭПЛ стала разработка единой системы стандартов качества, получившая название — Код ЭПЛ, который позволил совершить, казалось бы, невозможное — объединить 25-летний опыт огранки бриллиантов и создания ювелирных изделий.

Для клиентов компании Код ЭПЛ стал дополнительной гарантией подлинности, на каждое украшение наносится уникальный зашифрованный код, благодаря которому можно получить сертификат достоверности, введя его в специальном разделе на официальном сайте компании.

Эти и многие другие инновации производителей «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стали мощным фундаментом для создания ювелирных украшений мирового уровня качества.

Оцените сами мастерство ювелиров и огранщиков «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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