​В России для проведения народного голосования о поправках в Конституцию могут объявить лишний выходной день

Народное голосование о поправках в Конституцию может пройти в будний день – 22 апреля (это будет среда). Специально по этому случаю в стране может быть объявлен «лишний» выходной, пишут несколько СМИ со ссылкой на свои источники в администрации президента.

Как предполагает РБК, для выбора этой даты несколько причин – на 12 апреля, которое рассматривалось как первый вариант, выпадает Вербное воскресенье, соответственно, 19-го апреля будет Пасха, что едва ли благотворно повлияет на желание россиян исполнить гражданский долг, а переносить все дело на конец апреля – значит рисковать пасть жертвой начала дачного сезона. Так в недрах Кремля и пришли к выводу, что назначить голосование на будний день и превратить его в выходной – хороший способ стимулировать граждан к активности.

Поправки в Конституцию будут приняты на всех уровнях еще до факта народного голосования – предполагается, что проект закона поддержат Госдума, Совет Федерации, затем подпишет президент, и после этого пройдет выражение воли россиян. Что будет, если оно вдруг окажется негативным – никто не сообщает.