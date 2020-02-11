​Китайскую студентку, ранее зараженную коронавирусом, выписали из больницы в Тюмени

В Тюмени в свет выйдет китайская студентка, которая была одной из первых зараженных коронавирусом в России. Как сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова во время брифинга, лабораторные исследования анализов, взятых у китаянки, показали, что она больше не болеет. «Ведомости» сообщают, что второй носитель вируса, находящийся в Забайкалье, так же чувствует себя хорошо. Отпускать переболевших на волю будут только после двойных анализов, показавших чистоту от вируса.

В то же время в Тюмени продолжается карантинное проживание в санатории для 144 жителей России и СНГ, эвакуированных из Китая. Никаких тревожных сигналов оттуда (впрочем, наличие двойной цепи из росгвардейцев этому способствует) не поступает.