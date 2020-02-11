​Югорчан просят рассказать, сколько дней они ждали запись на прием к какому-либо доктору

В Югре накануне стартовал анонимный опрос, посвященный изучению качества оказания услуг в медицинских организациях округа.

Департамент здравоохранения Югры просит жителей округа ответить на вопросы о том, каким способом они записываются к врачам (лично через регистратуру или терминал, либо удаленно), и сколько дней им приходится ждать приема.

Среди медицинских специалистов, отраженных в анкете, есть врачи терапевты, педиатры, ортопеды, гинекологи, кардиологи и урологи.

Опрос продлится до 14 февраля этого года.