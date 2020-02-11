​Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» конкурирует с мировыми брендами

Российская ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» по качеству создаваемых украшений стоит на одном уровне с мировыми брендами, чья история насчитывает более сотни лет.

Как Производителям ювелирных изделий «ЭПЛ. Якутские бриллианты» удалось достичь таких результатов в столь короткие сроки?

Компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» исполнилось 25 лет со дня основания и за эти годы компания прошла путь от небольшой экспериментально-производственной лаборатории по огранке бриллиантов, основанной в Якутске, и выросла до лидера ювелирного рынка России и международного ювелирного бренда с розничными сетями в самых разных странах Мира — России, США, Литве, Монголии, Кипре, Казахстане, Киргизии, с более чем 120-ю ювелирными салонами.

Только доверие клиентов к создаваемым ювелирным украшениям может позволить достичь таких результатов.

Что же стало причиной такого роста?

Гарантированное качество, цена без посредников, нерушимые гарантии, первоклассный сервис, атмосфера счастья, любовь каждого сотрудника компании к своему делу, постоянная работа над разработкой и внедрение инноваций и многие другие составляющие компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» позволили ей мощно двигаться к достижению своей цели — открытию 3 000 ювелирных салонов по всем Миру.

Станьте важной частью ювелирного бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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