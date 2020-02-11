16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7708   EUR  69,8226  

В Лянторе прошла открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020»

Фото: дума Сургутского района
Фото: дума Сургутского района

8 февраля в живописной лесопарковой зоне лыжероллерной трассы города Лянтора состоялась XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020».

«Ты – спортсмен и я – спортсмен…» – слова танцевальной песенки, собирающей у главной трибуны участников массового забега, настраивали на всеобщее единение опытных спортсменов и тех, кто встаёт на лыжи время от времени. И неважно, силён ли ты в стилях катания, или считаешь лыжи просто атрибутом зимы. Пришёл сюда – значит влился в профессиональную спортивную среду.

Одними из первых на гонку приехали сотрудники аппарата Думы во главе с председателем районного парламента Анатолием Сименяком, для которого лянторская лыжная трасса, можно сказать, как родная. Спортивный дух и здоровый образ жизни присущ команде Думы, одна из впечатляющих наград представительного органа – кубок победителя Спартакиады муниципальных служащих – 2019. Так что участие в массовом забеге предоставило думцам замечательную возможность поддержать активный образ жизни, пообщаться вне работы и, конечно, показать личный пример участием в гонках.

Этой же тенденции придерживались глава района Андрей Трубецкой и некоторые главы поселений района, в их числе – Вячеслав Поздняков и Сергей Ермолаев. Вячеслав Поздняков, разминаясь перед забегом, решил показать мастер-класс. Набрав скорость, крикнул своим спутникам: «Смотрите, как я могу!» и сделал лихой поворот. Что и говорить, заряжённая здоровым азартом и предчувствием
2-километровой гонки атмосфера увлекала каждого, кто решил провести субботний день с пользой для здоровья.

По сложившейся традиции лыжников напутствовали перед стартом. Анатолий Сименяк пожелал всем удачи, особенно тем, кто впервые присоединился к общему забегу.Чести поднять российский флаг удостоилась победитель и призёр Кубка Мира, США, Швеции, Италии и Франции, главный судья массового забега Светлана Черепанова. По итогам спортивного состязания, как и в прошлом году, призы разделили между самым возрастным и юным лыжниками, а также наградили участника, проявившего наибольшую волю к победе. Надо отметить, что в ходе гонки лыжники помогали друг другу по ходу движения, столкновений почти не было. Дополняли зрелищность состязания катания на хаски и неожиданно – поездки на банане (а что, море снега тоже идёт в зачёт) – порадовали и удивили многих.

Мероприятие прошло на высоте! Спасибо за отличную организацию гонки, за подготовку качественной и комфортной лыжни школе Олимпийского резерва в лице депутата районной Думы Валентина Полторацкого, профессионального спортсмена, главного организатора спортивного праздника. Что ж, пора начинать коллекционировать символы всероссийской лыжни. Как и в прошлом году каждому участнику на память осталась шапочка с символикой и личный номер участника гонки.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:52, просмотров: 107, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»
Ответ главы Сургутского района Андрея Трубецкого на критику депутата думы Сургута Владимира Болотова
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 07:27
821 3
​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»
Критика депутата думы Сургута Владимира Болотова к отчету главы Сургутского района Андрея Трубецкого
Владимир Болотов, депутат думы Сургута Сегодня в 07:26
639 6
Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить

Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить
Компания — «шкатулка с сюрпризом» для инвесторов. И экономические трудности из-за коронавируса на это никак не влияют
Алексей Калачев, аналитик ГК «Финам» 10 февраля в 23:02
719 2
​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров
Дмитрий Щеглов 10 февраля в 19:23
972 2
«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»

«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»
Начальник УФСИН России по Югре Дмитрий Безруких — о том, откуда в югорских колониях текучка кадров, зачем осужденные калечат себя, и почему прокурор собирается искать коррупционную составляющую в растущем числе разрешений на УДО
Лилия Сулейманова 07 февраля в 18:39
1536 0
«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»

«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»
Руководитель сургутского филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимир Пидзамкив - о страхах, слухах и реальных способах защиты от коронавируса
Людмила Осьминкина 06 февраля в 18:08
2013 1
Гири - дело женское

Гири - дело женское
Алена Пестерева о гиревом спорте, победе в Париже и женщинах-спортсменках
Алёна Кожевова 06 февраля в 14:23
919 1
​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск
Как сделать новогодний Сургут great again
Сергей Глинских, сургутянин 06 февраля в 11:03
10497 24
​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города

​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города
Политическим решением ограничивать этажность – не совсем верно
Владимир Шмидт, замглавы Сургута 06 февраля в 09:17
2244 38
А я говорил

А я говорил
Нельзя больше так просто взять и начать перекраивать город так, как ты хочешь, без консультаций и поддержки элит и граждан
Дмитрий Щеглов 05 февраля в 17:17
3074 3
В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей

В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей
История в том, что изначально по проекту чиновники согласовали и так уже огроменный домину в 20-21 этаж. А сейчас строители просят разрешения у чиновников и немножко спрашивают нас (так, для проформы) об увеличении этажности
Сергей Антонов, сургутянин 05 февраля в 16:41
2387 13
Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута

Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута
Есть риски, что если «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» вновь предложит принять все 120 изменений одним пакетом, то результат публичных слушаний или решение думы может быть отрицательным
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 05 февраля в 14:25
1159 2
Идея для идей

Идея для идей
Может, пора уже департаменту архитектуры делать свою работу и найти настоящих специалистов, которые качественно спроектируют центральную улицу?
Евгений Яровой, сургутянин 05 февраля в 11:23
773 0
​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 03 февраля в 14:03
2731 22
Система, призванная обеспечить чистоту в городе, способна работать только в ручном режиме

Система, призванная обеспечить чистоту в городе, способна работать только в ручном режиме
Можно отсчитывать дни полных мусорных баков, но только после публикаций в СМИ можно засекать часы до приезда мусоровоза
Антон Боровихин, сургутянин 01 февраля в 17:32
2047 1
Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Миниатюрные шедевры из кости мамонта, мастер-класс по рисованию драконов и поиски Синей птицы счастья. Рассказываем, где интересно провести свободное время
Редакция СИА-ПРЕСС 01 февраля в 10:20
2527 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика