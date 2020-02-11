В Лянторе прошла открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020»

8 февраля в живописной лесопарковой зоне лыжероллерной трассы города Лянтора состоялась XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020».

«Ты – спортсмен и я – спортсмен…» – слова танцевальной песенки, собирающей у главной трибуны участников массового забега, настраивали на всеобщее единение опытных спортсменов и тех, кто встаёт на лыжи время от времени. И неважно, силён ли ты в стилях катания, или считаешь лыжи просто атрибутом зимы. Пришёл сюда – значит влился в профессиональную спортивную среду.

Одними из первых на гонку приехали сотрудники аппарата Думы во главе с председателем районного парламента Анатолием Сименяком, для которого лянторская лыжная трасса, можно сказать, как родная. Спортивный дух и здоровый образ жизни присущ команде Думы, одна из впечатляющих наград представительного органа – кубок победителя Спартакиады муниципальных служащих – 2019. Так что участие в массовом забеге предоставило думцам замечательную возможность поддержать активный образ жизни, пообщаться вне работы и, конечно, показать личный пример участием в гонках.

Этой же тенденции придерживались глава района Андрей Трубецкой и некоторые главы поселений района, в их числе – Вячеслав Поздняков и Сергей Ермолаев. Вячеслав Поздняков, разминаясь перед забегом, решил показать мастер-класс. Набрав скорость, крикнул своим спутникам: «Смотрите, как я могу!» и сделал лихой поворот. Что и говорить, заряжённая здоровым азартом и предчувствием

2-километровой гонки атмосфера увлекала каждого, кто решил провести субботний день с пользой для здоровья.

По сложившейся традиции лыжников напутствовали перед стартом. Анатолий Сименяк пожелал всем удачи, особенно тем, кто впервые присоединился к общему забегу.Чести поднять российский флаг удостоилась победитель и призёр Кубка Мира, США, Швеции, Италии и Франции, главный судья массового забега Светлана Черепанова. По итогам спортивного состязания, как и в прошлом году, призы разделили между самым возрастным и юным лыжниками, а также наградили участника, проявившего наибольшую волю к победе. Надо отметить, что в ходе гонки лыжники помогали друг другу по ходу движения, столкновений почти не было. Дополняли зрелищность состязания катания на хаски и неожиданно – поездки на банане (а что, море снега тоже идёт в зачёт) – порадовали и удивили многих.

Мероприятие прошло на высоте! Спасибо за отличную организацию гонки, за подготовку качественной и комфортной лыжни школе Олимпийского резерва в лице депутата районной Думы Валентина Полторацкого, профессионального спортсмена, главного организатора спортивного праздника. Что ж, пора начинать коллекционировать символы всероссийской лыжни. Как и в прошлом году каждому участнику на память осталась шапочка с символикой и личный номер участника гонки.