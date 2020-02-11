​В Югре 21 февраля начнется голодовка пострадавших ипотечников

В Югре ориентировочно 21 февраля начнется голодовка пострадавших ипотечников. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщила одна из инициаторов акции.

Югорчане, с которых Ипотечное агентство Югры требует вернуть выплаченные им компенсации процентных ставок (суммы доходят до миллиона рублей), уже не один месяц просят правительство региона помочь им решить проблему. Однако, по данным движения «Мы правы», уже прошедшие встречи с ответственными людьми так не дали результата. Пострадавшим лишь предлагают оформить рассрочку для возврата КПС.