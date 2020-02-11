​Югра вошла в десятку регионов, где коллекторы распространяют данные должников

Югра вошла в число тех регионов России, где коллекторы распространяют персональные данные должников и конфиденциальную информацию.

В списке рядом с Югрой разместились Удмуртская Республика, Башкортостан, Бурятия, Волгоградская, Воронежская, Новосибирская, Пензенская, Пермская, Ростовская и Ярославская области.

«По требованию прокуроров поставлены на учет работники, имеющие доступ к таким сведениям», — сообщает Генпрокуратура РФ, отмечая, что в 2019 году органы прокуратуры в целом выявили свыше 500 нарушений законов о защите прав граждан при возврате коллекторами просроченной задолженности.