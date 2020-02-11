​Жительница Пыть-Яха, угрожавшая ножами полицейскому, стала фигурантом уголовного дела

Жительница Пыть-Яха, проявившая агрессию в отношении сотрудников полиции, прибывших на вызов, стала фигурантом уголовного дела. Женщину обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из многоквартирных домов во втором микрорайоне Пыть-Яха высказывала в адрес полицейского ОМВД России по г. Пыть-Ях угрозы применения насилия, совершая при этом замахи имеющимися у нее в руках ножами в стороны последнего. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Инцидент произошел в начале февраля. Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения. Судя по опубликованному ролику, девушка была очень пьяна, на «тропу войны» она вышла, вооружившись двумя кухонными ножами. К счастью, никто не пострадал.