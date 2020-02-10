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​Продать гараж и отдать деньги бабушке: как россияне копят на ипотеку

Райффайзенбанк опросил более двух тысяч человек из крупных городов страны, включая Сургут, которые собираются в ближайший год приобретать недвижимость. Это преимущественно женщины в возрасте 26-35 лет с уровнем дохода 30-60 тысяч рублей в месяц и хотя бы одним ребёнком.

Среди тех, кто в ближайший год планируют приобрести жилую недвижимость в ипотеку, большая часть – 64% – будет использовать накопления для внесения первоначального взноса. Следующие по популярности варианты – ипотека под залог имеющейся недвижимости (в этом случае можно обойтись без первоначального взноса) и материнский капитал. Кроме того, россияне выбирают для формирования первоначального взноса продажу имущества: автомобиля, комнаты, дачи.

Большинство жителей Сургута откладывают на первоначальный взнос по ипотеке 2-4 года, этот период чаще всего называли и в Москве, Санкт-Петербурге. За год, как признались респонденты, накопить необходимую сумму нереально.

Треть, принявших участие в опросе, откладывают 20% от зарплаты, половину дохода готовы экономить для первого взноса всего 8%. Как выяснили в Райффайзенбанке, для женщин характернее откладывать разную сумму. При этом налоговый вычет они предпочитают тратить на досрочное погашение ипотеки, в то время как мужчины – на ремонт. Сбережения хранят в основном на банковском вкладе (74%), наличными дома – 32%. 7% опрошенных инвестируют накопления, чаще - мужчины. Нередко используют дебетовые карты с начислением процента на остаток, а кто-то для надежности относит деньги бабушке.

Подавляющее большинство респондентов рассматривают ипотечный кредит как единственную возможность приобретения недвижимости в ближайший год. 12% сообщили, что готовы взять потребительский кредит, потому что он, по их мнению, выгоднее, понятнее и безопаснее. Эксперты Райффайзенбанка отмечают, что потребительский кредит для приобретения недвижимости вряд ли будет более выгоден. По данным Банка России, среднерыночная полная стоимость потребительского беззалогового кредита свыше 300 тысяч рублей в первом квартале 2020 года составляет 21,8-29%. Банки могут увеличить ее не больше чем на треть. А минимальная ставка по ипотеке, к примеру, в Райффайзенбанке составляет 8,39%.

«Ипотека позволяет при большой сумме займа сохранить комфортным ежемесячный платеж. Максимальный срок для потребительского кредита – пять лет, а для ипотченого – тридцать, - отмечает Наталья Анацкая, директор операционного офиса «Сургутский» Райффайзенбанка. – Покупая недвижимость в ипотеку, отдельные категории заемщиков могут воспользоваться средствами материнского капитала, господдержкой, другими субсидиями».

В конце прошлого года Райффайзенбанк провел исследование доступности ипотеки в 53 городах России. Выяснилось, что в Сургуте проще всего купить жилье в ипотеку – зарплаты выше средней по России (Тюменьстат приводит среднемесячную номинальную зарплату за январь-ноябрь 2019 года – 72 038 руб.), а цены на жилье не самые высокие. Так, по подсчетам банка, доля дохода, которая в среднем уходит у сургутян на погашение ипотеки, составляет 35%. Полностью закрывают ипотеку в столице Югры в среднем за 10-12 лет.

По данным Банка России, в 20 19 году жители Ханты-Мансийского автономного округа оформили 23 833 ипотечных кредита на 61,6 млрд рублей. Задолженность на 1 января 2020 года достигла 215,9 млрд рублей. На долю ХМАО приходится почти половина всей выданной ипотеки в регионе и по объему, и по количеству.

При этом, по данным Тюменьстата, в прошлом году в округе было построено всего 715,4 тыс. кв. м. многоквартирного жилья. Это в два раза меньше, чем в той же Тюменской области – 1,5 млн кв. м. Но в разы больше, чем в Ямало-Ненецком округе – 135 тыс. кв. м. Портал Realtymag.ru приводит среднюю стоимость квадратного метра в новостройке в Сургуте – 78,1 тыс. руб., в Тюмени – 67,8 тыс. руб., в ЯНАО – 107,3 тыс. руб.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 349, комментариев: 0


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