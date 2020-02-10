​WifireTV признан лучшим в рамках премии «Большая цифра»

В конце января 2020 г. состоялась церемония вручения премии в области цифрового многоканального телевидения «Большая цифра». Продукт Wifire TV победил в номинации «Лучшая ТВ приставка для OTT/ гибридного приема».

Это крупнейшее в России мероприятие телеком-отрасли. Его задача — определить сильнейших игроков рынка в части технологий и ТВ контента. В этом году премия прошла уже в 11-й раз. В состав жюри вошли ведущие журналисты, эксперты в области телерадиовещания, общественные деятели и представители операторов многоканального цифрового ТВ. Специалисты выбрали WifireTVлучшим продуктом в категории телевизионных приставок.

«Мы очень гордимся полученной наградой. Это победа всей нашей профессиональной команды. Обещаем не останавливаться на достигнутом и продолжить совершенствовать наш продукт», — отмечает директор департамента по развитию платного телевидения компании Wifire(входит в структуру ПАО «МегаФон») Анастасия Киселева.

В 2019 году Wifire TV получил серьезные обновления. Добавлено больше каналов в формате HD и UltraHD. Полностью обновлен интерфейс услуги, приставка представлена в новом эксклюзивном форм-факторе, стал доступен магазин приложений с играми.

Премия «Большая цифра» показала, что экспертное сообщество высоко оценивает качество продукта Wifire TVи проводимые работы по улучшению сервиса. Компания постоянно на связи со своими потребителями и старается учитывать все предложения по улучшению оборудования и предоставляемого контента.

Интерактивная приставка Wifire открывает доступ к цифровому развлекательному сервису. Он включает в себя более 230 телеканалов, более 10000 единиц фильмов/сериалов, а также игры, в которые можно играть как с пульта управления, так и геймпада. Пользователь может самостоятельно устанавливать любые приложения из магазина. Продуманный и легкий интерфейс ориентирован на простой доступ к любому развлекательному интерактивному контенту.

Wifire (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») – федеральный оператор фиксированной связи, входит в структуру ПАО «МегаФон», оказывает услуги домашнего интернета и цифрового телевидения на территории семи федеральных округов России.