Четверть века производства ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Российскому производителю ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты» исполнилось четверть века. Учитывая то, что свой путь компания начала в 1994 году, несложно представить, какие сложности удалось преодолеть команде ЭПЛ.

Задавшись амбициозной целью — покорить сердца людей всей Земли, качеством и уникальным дизайном ювелирных украшений ЭПЛ, производители компании проделали просто фантастическую работу по усовершенствованию производства ювелирных изделий, разработки инноваций, выходы на ювелирные рынки не только России, но и многих других стран — США, Кипра, Хорватия, Литва, Монголия, Киргизия, Казахстан.

Фундаментом для такого масштабного роста стала сплоченная команда профессионалов, менеджмент, основанный на самом важнейшем критерии — результате и любовь к своему делу. Все это позволило бренду «ЭПЛ. Якутские бриллианты» завоевать статус лидера ювелирного рынка России и постоянно двигаться к реализации своей цели — открытию 3 000 ювелирных салонов по всему Миру.

Станьте важной частью бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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