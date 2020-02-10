​В Югре сотрудники Росгвардии застрелили разъяренного пса, нападавшего на жителей поселка

В Югре в поселке Игрим Березовского района сотрудники Росгвардии застрелили разъяренного пса, нападавшего на жителей поселка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть обратились жители, которые рассказали, что на одной из улиц на прохожих нападает злая собака.

Стражи правопорядка нашли алабая, который, судя по всему, сбежал из хозяйского вольера. Пес успел покусать проходящую мимо женщину, ее отвезли в местную больницу.

Агрессивное животное убежало к детскому садику, откуда росгвардейцы его выгнали, а затем застрелили. «Четко понимая, что от агрессивного животного могут пострадать и другие жители поселка, а ближайшая служба отлова находится на расстоянии свыше 100 километров, сотрудники Росгвардии нейтрализовали взбесившегося пса», — пишет пресс-служба Росгвардии по Югре.