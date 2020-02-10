Прокуратура проверяет «ЮТэйр» после жесткой посадки самолета в республике Коми

Сегодня, 10 февраля, Сургутская и Тюменская транспортные прокуратуры начали проверку авиакомпании «ЮТэйр» после удара самолета о взлетно-посадочную полосу в Усинске, республика Коми. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры:

«По факту жесткой посадки самолета авиакомпании «ЮТэйр» проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов».

Отмечается, что техническое обслуживание самолета проводила организация «ТС-Техник» из Тюмени, а сама авиакомпания зарегистрирована в Югре со штаб-квартирой в Сургуте.

Напомним, накануне у самолета «ЮТэйра» отказали шасси при посадке в аэропорте Усинска. Лайнер Boeing 737-500 летел рейсом «Москва-Усинск» (UT-595), на борту находились 94 пассажира, к счастью, никто не погиб.