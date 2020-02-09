У самолета авиакомпании «Ютэйр» отказали шасси при посадке в республике Коми

Рейс авиакомпании «Ютэйр», летевший из Москвы, жестоко приземлился в аэропорте города Усинск, республика Коми. У борта возникли проблемы с шасси - они не вышли, когда лайнер заходил на посадку. В итоге самолет проехался дном по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

По информации МЧС, самолет Boeing 737 повредил хвост, ударившись о полосу. К счастью, никто из 94 пассажиров не пострадал. Людям пришлось выбираться из самолета по крыльям.

Напомним, «Ютэйр» заменит несколько новых бортов старыми, потому что они безопаснее. Также авиакомпания столкнулась с кризисом в 2019 году.