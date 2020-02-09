В Югре зафиксированы случаи бешенства у диких лис

В Тюменской области и Югре зафиксировано восемь случаев бешенства у диких лис. Об этом сообщает областной Россельхознадзор.

Из-за случаев бешенства, в селе Липиха Тюменской области введен карантин: там запрещен отлов, торговля и вывоз животных за границы поселения.

«Заражение бешенством для человека очень опасно и может привести к летальному исходу. Передается со слюной при укусе больным животным. Поэтому нужно избегать контакта с дикими плотоядными животными, а если такой контакт всё же произошёл – немедленно обратиться к врачу», - пишет Россельхознадзор.

Как отмечает надзорная служба, чаще всего в России бешенство переносят лисы - на них приходится почти половина всех случаев этого заболевания. Далее идут собаки. кошки, олени и крупный рогатый скот.

Напомним, в Сургуте к аэропорту повадилась приходить лиса.