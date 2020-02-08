На 7 февраля в Югре нет ни одного подтвержденного факта заболевания коронавирусом

В Югре на 7 февраля не зарегистрировано ни одного подтвержденного факта заболевания коронавирусом. Об этом накануне стало известно на заседании окружной межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

По данным заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инны Кудрявцевой, есть один случай, квалифицированный как подозрительный на заболевание коронавирусной инфекцией - с респираторным синдромом госпитализирован ребенок в Радужном.

Помимо него из всех туристов, вернувшихся в регион, под наблюдением остаются 39 человек.