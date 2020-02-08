В Югре запретили передавать участки, предназначенные для льготников, на другие цели

В Югре внесли изменения в окружной закон, запретив передавать участки, предназначенные для многодетных семей, на другие цели.

«Закон дополняется нормой, создающей барьер для использования участков, предназначенных для дальнейшей безвозмездной передачи льготным категориям граждан, в частности, многодетным семьям, для иных целей», – цитирует губернатора Югры пресс-служба региона.

Ранее такая практика была, так как законодательство обязывает передавать землю этим категориям только при обеспечении их необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Поэтому нередко неподготовленные участки передавались третьим лицам.

Ожидается, что решение позволит снизить очередность на предоставление участков для индивидуального жилищного строительства.