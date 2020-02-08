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​В Югре на реализацию региональных проектов в 2020 году будет выделено почти 28 млрд рублей

Тасс
Тасс

В Югре на 74 региональных проекта в 2020 году будет выделено 27,9 млрд рублей.

Их реализацию обсудили на заседании проектного комитета Югры.

На сегодняшний день в округе реализуется 74 проекта, 53 из которых запущены в статусе региональных, входящих в состав федеральных. В Сургуте таким проектом является создание лабораторного комплекса «Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики» по приоритетному проекту «Научно-технологический центр в Сургуте».

Концепция проекта уже утверждена.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 89, комментариев: 0


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