В Ханты-Мансийске задержали бывшего помощника прокурора Сургута, которого ранее приговорили к лечению в психиатрической клинике

В Ханты-Мансийске задержали бывшего помощника прокурора города Сургута Тимофея Жукова, который был последователем «Свидетелей Иеговы» и ранее был приговорен к лечению в психиатрическом стационаре Екатеринбурга. В столицу округа мужчина приехал с целью обжаловать решение суда.

Как рассказывал сам Тимофей Жуков изданию Znak.com в конце января этого года, суд обязал сотрудников МВД конвоировать осужденного в клинику. Кроме того, принудительно поместить в стационар должны и других верующих, ставших фигурантами этого дела.

По мнению иеговиста, так следствие хочет добиться показаний, которые другие последователи ранее давать отказались, сославшись на 51 статью Конституции.

На данный момент о местонахождении Тимофея Жукова ничего неизвестно. Сейчас делом последователей «Свидетелей Иеговы» из Сургута занимается центральный аппарат СКР.